Maratona de Nova York é cancelada por pandemia de Covid-19

NOVA YORK, 24 JUN (ANSA) – A 50 ª edição da maratona de Nova York foi oficialmente cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), informaram os organizadores nesta quarta-feira (24). A disputa estava marcada para 1º de novembro.

A New York Road Runners (NYRR), que organiza a prova, informou que a decisão foi tomada em parceria com a prefeitura da cidade norte-americana por conta das preocupações com a saúde e a segurança de todos os envolvidos – de atletas aos voluntários e aos espectadores. “Mesmo que a maratona seja icônica e amada na nossa cidade, eu aplaudo a New York Road Runners por colocar a saúde e a segurança de espectadores e corredores em primeiro lugar. Nós vamos sediar a 50ª edição em novembro de 2021”, disse o prefeito da cidade, Bill de Blasio, no comunicado oficial.

Por sua vez, o presidente da NYRR, Michael Capiraso, afirmou que anular a maior maratona do mundo “é incrivelmente decepcionante para todos os envolvidos”, mas que essa foi “claramente a decisão necessária” a ser tomada. No ano passado, a maratona de Nova York atraiu mais de 50 mil competidores, 10 mil voluntários e mais de um milhão de espectadores. Realizada desde 1970, a prova havia sido cancelada anteriormente apenas em 2012 por conta da tempestade Sandy, que atingiu a cidade poucos dias antes do evento. (ANSA)

