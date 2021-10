Maratona de Londres é vencida por duas surpresas O etíope Sisay Lemma e a queniana Joyciline Jepkosgei desbancam favoritos e são campeões. Prova, neste domingo, teve a participação de 40 mil corredores

Com o tempo de 2h04m01s, o etíope Sisay Lemma venceu, neste domingo (3/10), a Maratona de Londres. No feminino, a campeã foi a queniana Joyciline Jepkosgei, com 2h17m43s.

Lemma, de 30 anos, foi terceiro colocado na prova do ano passado. Em 2020, por causa da pandemia da Covid-19, a prova foi realizada só com corredores de elite em um percurso fechado no St. James’s Park.

Em sua estreia na prova londrina, Jepkosgei repetiu o feito da Maratona de Nova York de 2019.

Em seu retorno ao circuito tradicional, com largada em Blackheath e chegada no The Mall, diante do Palácio de Buckingham, a Maratona de Londres teve a participação de 40 mil maratonistas.

No masculino, o segundo lugar ficou com o queniano Vincent Kipchumba, com 2h04m28s, seguido pelo também etíope Mosinet Geremew , com 2h04m41s.

No feminino, o pódio foi completado pelas etíopes Degitu Azimeraw, com 2h17m58s, e Ashete Bekere, com 2h18m18s.

Campeões dos últimos 10 anos

2021 – Sisay Lemma (ETH): 2h04m01s

2020 – Shura Kitata (ETH): 2h05m41s;

2019 – Eliud Kipchoge (KEN): 2h02m38s;

2018 – Eliud Kipchoge (KEN): 2h04m17s;

2017 – Daniel Wanjiru (KEN): 2h05m56s;

2016 – Eliud Kipchoge (KEN): 2h03m05s;

2015 – Eliud Kipchoge (KEN): 2h04m42s;

2014 – Wilson Kipsang (KEN): 2h04m29s;

2013 – Tsegaye Kebede (ETH): 2h06m04s;

2012 – Wilson Kipsang (KEN): 2h04m44s; e

2011 – Emmanuel Mutai (KEN): 2h04m40s.

Campeãs dos últimos 10 anos

2021 – Joyciline Jepkosgei (KEN): 2h17m43s;

2020 – Brigid Kosgei (KEN): 2h18m58s;

2019 – Brigid Kosgei (KEN): 2h18m20s;

2018 – Vivian Cheruiyot (KEN): 2h18m31s;

2017 – Mary Keitany (KEN): 2h17m01s;

2016 – Jemima Sumgong (KEN): 2h22m58s;

2015 – Tigist Tufa (ETH): 2h23m22s;

2014: -Edna Kiplagat (KEN): 2h20m21s;

2013 – Priscah Jeptoo (KEN): 2h20m15s;

2012 – Mary Keitany (KEN): 2h18m37s; e

2011 – Mary Keitany (KEN): 2h19m19s.

