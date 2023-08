Maraisa treina ao lado do novo namorado: ‘Tirando a cachaça do corpo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2023 - 11:56 Compartilhe

Nessa terça-feira (1), a cantora Maraisa, de 35 anos, compartilhou seu treino ao lado do novo namorado, o empresário Fernando Mocó. No Instagram, a sertaneja destacou que o treinamento serviu para curar a ressaca e “tirar a cachaça do corpo”.

“Começando o dia, agora acordei, né? Vamos fazer aquele treininho. Já está suando? Ressaca, né? Tirando a cachaça do corpo”, publicou Maraisa.

No vídeo publicado pela cantora, o casal aparece treinando na esteira de casa. No conteúdo, ainda é possível ver o abdômen trincado da sertaneja.

Confira

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias