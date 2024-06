Maraisa revela estar tomando remédios para engravidar: ‘Vai vir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/06/2024 - 12:14 Para compartilhar:

Maraisa, dupla de Maiara, levantou algumas suspeitas de gravidez nos últimos meses. Contudo, a cantora ainda não está à espera do primeiro filho, mas está se preparando para gestar em breve.

Segundo a artista, está tomando medicamentos para engravidar do noivo, o empresário Fernando Mocó. “Estou na minha fase gordinha, testou tomando remédios para engravidar e estou na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente, porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida”, declarou em entrevista ao Conceito Sertanejo.

Recentemente, no Instagram, Maraisa publicou uma foto com Fernando na qual ele está com as mãos na barriga dela, que faz um coração. Na legenda, a cantora escreveu: “Nosso amor crescendo”. Logo, internautas encheram os comentários questionando a possível gravidez.

Vale lembrar que em um show em São Paulo, mo dia 20 de abril, Maiara beijou a barriga da irmã enquanto cantavam “Anunciação”, música de Alceu Valença comumente usada em anúncios de gravidez.