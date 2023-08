Maraisa manda recado para fãs que fiscalizam seu consumo de bebida alcóolica: ‘Não me critica’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2023 - 13:04 Compartilhe

A cantora Maraisa não poupou palavras e decidiu rebater alguns fãs que afirmaram que a sertaneja estava bebendo demais. Em um show que realizou na quinta-feira (10), a artista abriu uma live e mandou um recado para quem fiscaliza seu consumo de bebida alcóolica.

“Sabe o que eu fiquei chocada? Tomara que ninguém esteja gravando essa live… Fiquei chocada que agora, depois de 20 anos, o povo descobriu que eu bebo. Eu estou chocada que o povo está preocupado com quantos copos eu seguro durante o show (risos). Depois de 20 anos, gente!? Gente, vamos combinar! Tanto tempo depois descobriram que eu bebo! A pessoa é dona de chope, de cachaça, e o povo acha que eu não vou beber. Canta sertanejo, trabalha… Eu fico bêbada?”, questionou Maraisa.

“Não fico, né? Mas dizem que quando a pessoa é alcoólatra a pessoa não fica bêbada. Eu fico sim (risos). Não, gente! Mas olha! Está besta? Está com vontade de vir beber comigo? Não me critica, vem logo, vem beber. Quem bota defeito é porque está querendo! Vem logo, vem para o show, relaxa! Estou bebendo, estou pagando as minhas contas, inclusive. Quer cuidar da minha cachaça? Paga as minhas contas!”, completou a cantora.

