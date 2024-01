Maraisa fraturou nariz em piscina de hotel, afirma jornalista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/01/2024 - 5:34 Para compartilhar:

Ao contrário do que havia sido informado por sua assessoria, o incidente vivido pela sertaneja Maraisa parece ter sido sério. Informações preliminares indicavam que a cantora teria sofrido um corte no rosto na piscina do resort onde estava hospedada em Porto de Pedras, Alagoas, na terça-feira, 16. Segundo o portal “LeoDias”, no entanto, o “corte” seria, na verdade, uma fratura no nariz que aconteceu após Maraisa ter batido o rosto na quina da piscina.

Até o momento, a cantora ainda não se pronunciou acerca do ocorrido. A agenda de shows da dupla também está mantida, com a próxima apresentação marcada para esta sexta, 19, em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo.

Na quarta-feira, 17, Maiara surgiu sendo submetida a cuidados pré-show sozinha. Nos stories do Instagram, ela também mostrou trechos da passagem de som com a banda da dupla, na qual cantava sem a companhia da irmã.

