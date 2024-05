Maraisa fala sobre casamento e diz se pretende pausar a carreira para engravidar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 17:22 Para compartilhar:

A cantora Maraisa, dupla com sua irmã Maiara, falou sobre os planos pessoais ao lado do noivo, o empresário Fernando Mocó. A sertaneja confessou que casamento e filhos estão entre os desejos do casal, que assumiu o romance publicamente em julho de 2023.

Recentemente, os fãs da artista especularam uma possível gravidez, mas ela garante que ainda não é hora de aumentar a família. Mas, ela já adiantou que quando a gravidez for uma realidade, ela não pretende pausar a carreira.

“A gente sempre pensa [em casar]. Acho que não tem como noivar e não pensar em casamento, filhos e família. Eu vou continuar trabalhando, viu, gente? Eu acho que a mulher consegue se provar. Se tiver filho, se tiver casamento, nada vai parar, tudo faz parte da vida”, declarou ela em entrevista para o site da revista Quem, publicada na última quarta-feira, 22.

A data do casamento também ainda não está definida, mas, em declaração recente, a cantora alertou os fãs de que a cerimônia poderá acontecer a qualquer momento.

