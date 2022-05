Maraisa diz que gostaria de apagar vídeo em que canta bêbada e fãs reagem: ‘Memorável’

Depois da internet, é impossível apagar todos os rastros de algo que foi compartilhado. Mas Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, bem que gostaria de sumir com a gravação da dupla em que ela aparece cantando alcoolizada. A confissão foi feita nesta quarta-feira (25).

Tudo começou quando o Youtuber Peter Jordan perguntou no Twitter: “Se vc pudesse apagar alguma coisa do mundo, o que seria?”. Entre centenas de respostas, a da Maraisa chamou atenção com um pedido simples: “Meu vídeo bêbada cantando “Medo bobo”.





Os fãs da cantora não perdoaram e voltaram a compartilhar o trecho da apresentação em que ela sai do ritmo, erra a letra e embola algumas palavras. Tudo em tom de brincadeira, é claro. “A Maraisa bebaça cantando ‘medo bobo’ sempre vai me fazer rir, esse vídeo não pode morrer nunca”, compartilhou uma usuária da rede. “qual?! ah, tá! o melhor de todos os tempos”, se divertiu outra. “Um vídeo tão memorável desses, Maraisa?”, perguntou outro fã.