Maraisa desabafa após enterro de Marília Mendonça: “Só sei conversar chorando’

Presentes em boa parte do velório, carreata e enterro de Marília Mendonça, a dupla Maiara e Maraisa reagiu de forma diferente nas redes socais após o último adeus ao corpo da “Rainha da Sofrência”.

Enquanto Maiara apenas publicou um comunicado no último sábado, Maraisa publicou um vídeo no qual a dupla canta ao lado de Henrique e Juliano, acompanhado de um longo texto de desabafo pela perda repentina de Marília, de 26 anos.

“Juntando meus cacos, minhas forças, conversando com Deus e pedindo ajuda a Ele, mas do que nunca, porque eu nunca tive que conversar com alguém trancado em uma caixa de madeira”, lamentou a cantora.

“E os nossos sonhos?? E os nossos planos?? Tô inconformada, em alfa!”, questionou.

“Queria ouvir nosso álbum com você, sempre lembrado do porquê escolhemos cada faixa, mas você não responde… Você não diz nada… Parece que está dormindo em um sonho de princesa!”, disse.

Maiara e Maraisa e Marília Mendonça lançaram o projeto “As Patroas” e já tinham programado turnê que, além de ter as canções do trio, contaria a história delas e da bela amizade que a música uniu.

