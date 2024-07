Maraisa confirma fim do relacionamento com Fernando Mocó: ‘Vida que segue para cada um’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2024 - 17:34 Para compartilhar:

Após muitos boatos, a cantora Maraisa, dupla sertaneja com a irmã Maiara, confirmou, neste domingo, 14, o fim do noivado com Fernando Mocó. Em nota enviada à imprensa, a equipe da artista confirmou os rumores de término.

Maraisa e o empresário estavam juntos há mais de um ano e com o casamento marcado para o dia 3 de outubro de 2024.

Na última semana, o casal levantou suspeitas de fim do relacionamento após a cantora surgir em live nas redes sociais sem a aliança de noivado, e logo após os dois deixaram de se seguir nas redes sociais.

“Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim. A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas. A cantora se reserva o direito de não falar mais sobre o assunto”, diz a nota da assessoria de imprensa da cantora enviada para o site IstoÉ Gente.

A sertaneja e Fernando Mocó são amigos desde a infância, quando eram vizinhos.