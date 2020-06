Maradona renova contrato como técnico do Gimnasia y Esgrima

O Gimnasia y Esgrima de La Plata anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato de Diego Maradona como treinador até o final da temporada de 2021 do futebol argentino, cuja atividade ainda está suspensa devido à pandemia de coronavírus.

“Eles te conhecem como Pelusa, Barrilete Cósmico, Deus, Diego, Diegote, capitão… Mas para nós, você é mais um Tripero (torcedor do ‘Lobo’ de La Plata) e seu coração já é tão azul e branco quanto o nosso”, destacou o Gimnasia em suas redes sociais nesta quarta-feira, com a mensagem “Gimnasia 2021 Maradona”.

Maradona assumiu em setembro de 2019 e comandou o time de La Plata em 20 jogos, com 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, em uma campanha na qual ele procurou evitar o rebaixamento para a segunda divisão, embora a salvação final só tenha vindo com a decisão de Federação local (AFA) de encerrar a temporada sem que ninguém caísse.

Enquanto isso, Maradona lembrou nesta quarta nas redes sociais que “o Lobo está comemorando seu aniversário hoje”.

“Parabéns ao Gimnasia e um abraço aos seus torcedores maravilhosos! Meu coração é azul e branco. Queremos mais!”, disse o técnico que vai fazer 60 anos em outubro.

O contrato de Maradona com o ‘Lobo’ terminaria no final de agosto próximo, mas após intensos esforços nesta quarta-feira, foi alcançado um novo acordo, que chega justamente no dia em que o Gimnasia, um dos clubes mais antigos do futebol argentino, celebra seus 133 anos.

A renovação do contrato inclui a continuidade da comissão técnica de Maradona, com Sebastián Méndez e Adrián González como assistentes, e vai até 31 de dezembro de 2021 “para se encarregar do projeto esportivo planejado e dos novos desafios que a instituição tem pela frente” , de acordo com o comunicado oficial.

Na última temporada, o Gimnasia terminou em 19º entre as 24 equipes da Superliga da Primeira Divisão e, este ano, antes de decretar a interrupção das atividades devido à pandemia, o time se classificou para os 16-avos de final da Copa da Argentina, competição atualmente suspensa e ainda sem datas agendadas para a retomada.

Considerado um dos melhores jogadores de futebol da história, o ex-capitão campeão mundial da Copa de 1986 no México faz sua sétima temporada como técnico após suas suas passagens pelo Mandiyú (1994), Racing Club (1995), seleção da Argentina (2008 a 2010), Al-Wasl e Al-Fujairah (dos Emirados Árabes Unidos, 2011/2012 e 2017/2018) e o mexicano Dorados de Sinaloa (2018/2019).

str/dm/ma/aam