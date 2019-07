Maradona reaparece no Instagram após cirugia no joelho direito

O ex-craque argentino Diego Maradona reapareceu nesta segunda-feira, com uma postagem em seu perfil no Instagram na qual aparece caminhando por um corredor de hospital do subúrbio de Buenos Aires depois de passar por uma cirurgia em seu joelho direito há cinco dias.

“Hoje voltei a caminhar como quando tinha 15 anos. Muito obrigado a meu cirurgião @Dr.Eyharchet, e a todos os que cuidam de mim na #ClinicaOlivos”, disse Maradona na mensagem que acompanha o vídeo.

Maradona, de 58 anos, deixou em junho o cargo de técnico do Dorados de Sinaloa, clube mexicano da segunda divisão, que comandava desde 2018, para dedicar mais tempo a sua saúde.

Campeão mundial com a Argentina no México-1986, terá que fazer uma reabilitação para deixar a clínica localizada em Olivos, na província de Buenos Aires.

Segundo a imprensa argentina, o eterno camisa 10 teria planejado fazer outras duas cirurgias: uma no joelho esquerdo e outra no ombro esquerdo.

mjr/nn/llu/aam