Maradona é homenageado em jogo do Boca Juniors na Argentina

BUENOS AIRES, 30 NOV (ANSA) – Os jogadores do Boca Juniors homenagearam o ex-craque Diego Maradona durante partida contra o Newell’s Old Boys em La Bombonera, em Buenos Aires, neste domingo (29).

Aos 11 minutos de jogo, Edwin Cardona abriu o placar para o Boca Juniors e os jogadores foram celebrar em frente ao camarote do ex-jogador no histórico estádio. A atitude emocionou a filha do ídolo, Dalma Maradona.

Ela, que é torcedora fanática do time da capital, chorou compulsivamente enquanto os atletas aplaudiam em direção ao camarote. As imagens de Dalma viralizaram nas redes sociais.

Além disso, todos os jogadores do Boca Juniors entraram em campo com o nome de Maradona estampado nas costas.

Com dois gols de Cardona, o Boca Juniors venceu o Newell’s Old Boys por 2 a 0 em jogo válido pela penúltima rodada do grupo D do Campeonato Argentino. As equipes foram as duas últimas que Maradona defendeu em sua carreira como jogador.

Médico de Maradona De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Leopoldo Luque, médico de Maradona, foi acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Luque precisará se apresentar ao Ministério Público (MP) por ser suspeito de negligência médica nos últimos dias de vida de Maradona, que morreu em sua casa em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

O periódico informou que a promotoria local busca indícios de que o ex-técnico do Gimnasia y Esgrima La Plata não recebeu alta médica quando foi transferido da clínica em que estava para a casa onde faleceu, em Tigre.

Itália, Maradona foi homenageado em todos os duelos da Série A do Campeonato Italiano. O Napoli, por exemplo, entrou em campo vestindo uma camisa semelhante ao do uniforme da seleção da Argentina, com listras verticais azuis e brancas.

O atacante Lorenzo Insigne, que colocou flores na arquibancada do estádio San Paolo, em Nápoles, celebrou um dos quatro gols em cima da Roma mostrando uma camisa do Napoli com o número 10.

Em Bolonha, o atacante argentino Rodrigo Palacio aqueceu usando um uniforme com o número 10 e o nome de Maradona nas costas.

(ANSA).

