Mara Maravilha esclarece orientação sexual do marido: ‘Qual é o problema?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 12:48 Compartilhe

Casada há 10 anos com Gabriel Torres, com quem tem um filho, Miguel Benjamim, de 4 anos, Mara Maravilha precisou esclarecer a orientação sexual do marido. Nas redes sociais, alguns internautas têm questionado se o cantor é homossexual ou bissexual.

Em entrevista ao programa “Fofocalizando”, do SBT, a apresentadora apontou “hipocrisia” nas redes sociais com relação ao assunto. “Se ele fosse gay e se eu aceitasse, em um mundo tão liberal, qual o problema que seria?”, questionou, negando que o marido seja bissexual.

Gabriel também se posicionou. “Com relação a minha opção sexual, que eu sempre tive muito bem claro na minha vida e que eu respeito muito a opção sexual de cada um. Mas colocavam às vezes de uma forma errada, que eu fosse algo que eu não sou. Sexualidade questionada, a minha idade, o interesse que eu tinha nela como mulher”, declarou.

Vale destacar que não se trata de “opção sexual”, como dito pelo cantor, e sim “orientação sexual”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias