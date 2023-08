Mara Maravilha afirma que Globo excluiu ‘mestiça com sangue indígena’; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 12:44 Compartilhe

Mara Maravilha, de 55 anos, segue atacando a apresentação e o encontro de Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança, realizado na segunda-feira (7), na zona oeste do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Mara já havia jogado algumas indiretas para o trio e para a TV Globo, responsável por unir as apresentadoras no programa. Em publicação nesta quinta-feira (10), Maravilha falou ainda mais claramente sobre o encontro entre as loiras.

Em uma publicação no Instagram, Mara afirmou que até a boneca Barbie mudou com o tempo, mas que ela ainda é apagada da história da TV por ter sangue indígena e ser nordestina.

“Até a Barbie mudou? Mais uma vez tentam me apagar da história, mas ‘normal’, quando se trata de uma representante mestiça com sangue indígena, né? Nordestina, que nunca deveria ter estado na TV. Quantas crianças, meninas ou mulheres nordestinas, como eu, não são convidadas para festas e para selfies?”, começou Mara.

“Nada contra três amigas se unirem para uma ação de marketing, mas a ação não pode ser chamada de reunião das três maiores apresentadoras infantis da mesma geração. Não pode. Desse lugar que tentam me tirar, a história não me deixa sair. Até a Barbie mudou, está na hora das coisas aqui mudarem também”, acrescentou.

