Máquinas: Case IH abre quatro concessionárias no Sul do Brasil

São Paulo, 25 – A Case IH, marca da CNH Industrial, informa a abertura de quatro concessionárias no Sul do Brasil, duas no Rio Grande do Sul – em Cachoeira do Sul e Carazinho – e duas em Santa Catarina – Mafra e Araranguá. Segundo a montadora, em nota, o investimento se deve ao fato de a região ser uma das principais produtoras de grãos do País. “Carazinho destaca-se pela alta produtividade de soja e milho, enquanto o município de Cachoeira do Sul é o maior produtor de noz pecã do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, a produção de soja, feijão e milho fomenta a economia da região e, em Araranguá, o arroz irrigado é a principal cultura da cidade”, disse a Case IH em nota.