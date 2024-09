Máquinas agrícolas: maior acionista da AGCO critica CEO e estratégia da empresa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 20:34 Para compartilhar:

O maior acionista da AGCO está intensificando suas críticas à fabricante norte-americana de máquinas agrícolas. Em carta aos acionistas, a empresa indiana Tractors and Farm Equipment (TAFE) acusa o CEO da AGCO, Eric Hansotia, de “erros estratégicos”, como não conseguir comercializar uma linha completa de colheitadeiras e perder US$ 671 milhões com a recente venda de sua unidade de silos de armazenamento de grãos.

A AGCO descreveu a carta da TAFE como “a mais recente tática em sua campanha egoísta” para impedir que a AGCO encerre o contrato da TAFE para produzir e distribuir tratores da marca Massey Ferguson na Índia, Turquia e Oriente Médio.

A presidente da TAFE, Mallika Srinivasan, que é membro do conselho de administração da AGCO e possui cerca de 17% das ações da empresa, está em conflito com a liderança de Hansotia e quer a nomeação de novos membros. A AGCO afirma que seu conselho foi “significativamente renovado” nos últimos anos.