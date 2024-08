Máquinas agrícolas: lucro da Deere cai 42% no 3º trimestre fiscal, a US$ 1,734 bilhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 9:05 Para compartilhar:

A fabricante de máquinas agrícolas norte-americana Deere & Co. registrou lucro líquido de US$ 1,734 bilhão, ou US$ 6,29 por ação, no terceiro trimestre do ano fiscal 2024, encerrado em 30 de julho. O resultado representa baixa de 42% ante o registrado em igual período do ano anterior, de US$ 2,978 bilhões, ou US$ 10,20 por ação. A receita no período foi de US$ 13,152 bilhões, 17% inferior ao obtido em igual intervalo do ano fiscal anterior, de US$ 15,801 bilhões. Ainda assim, os números foram superiores ante a previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam lucro por ação de US$ 5,68 e receita de US$ 10,935 bilhões.

As vendas líquidas da companhia recuaram de US$ 14,284 bilhões no terceiro trimestre fiscal do ano passado para US$ 11,387 bilhões em período equivalente este ano. Na Divisão de Construção e Silvicultura, as vendas recuaram 13% na comparação entre os terceiros trimestres, para US$ 3,235 bilhões. Já o segmento de Equipamentos de Agricultura e Jardinagem teve baixa de 18% nas vendas, para US$ 3,053 bilhões, enquanto o de Agricultura de Precisão perdeu 25% em receita de vendas, para US$ 5,099 bilhões.

“Os resultados do terceiro trimestre da John Deere mostram nossa execução disciplinada diante das condições desafiadoras nos setores agrícola e de construção globais,” disse John C. May, CEO da companhia. “Em resposta às condições fracas do mercado, tomamos medidas para reduzir custos e alinhar estrategicamente nossa produção com as necessidades dos clientes”, afirmou. “Embora essas decisões tenham sido difíceis, elas são vitais para o nosso sucesso e competitividade contínuos”, acrescentou.

Em relatório, a empresa disse que demitiu funcionários para se adaptar às condições desafiadoras em agricultura e construção, mas não especificou quantos trabalhadores foram afetados. A Deere afirmou, ainda, que espera cerca de US$ 150 milhões em custos de demissão e aproximadamente US$ 230 milhões em economia anual. Além disso, a empresa sediada em Moline, Illinois, concordou em vender metade de sua participação em uma subsidiária brasileira, o Banco John Deere.

Para o acumulado do ano fiscal de 2024, a companhia prevê o lucro líquido em um intervalo de aproximadamente US$ 720 milhões. “Espera-se que os resultados sejam superiores aos do ano fiscal de 2023 devido à receita obtida com saldos médios mais elevados do portfólio, parcialmente compensada por uma maior provisão para perdas de crédito e spreads de financiamento menos favoráveis”, disse em relatório. A Deere estimou um recuo nas vendas de Agricultura de Precisão entre 20% e 25%, mesma faixa esperada para o segmento de Equipamentos de Agricultura e Jardinagem. Já as vendas da divisão de Construção e Silvicultura foram projetadas para cair entre 10% a 15%.