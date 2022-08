Máquina de fazer dinheiro: Barcelona injeta R$ 529 milhões com venda de ativo Clube catalão anunciou venda de 25% do Barça Studios para empresa de desenvolvimento de Fans Token







O Barcelona, através de Joan Laporta, presidente do clube, anunciou a venda de 25% do Barça Studios para a empresa Socios.com por 100 milhões de euros (R$ 529 milhões). Com isso, os culés esperam conseguir inscrever todos os atletas contratados nesta janela de transferências.

De acordo com o Fair Play Financeiro da La Liga, a injeção de mais receitas geraria espaço para a inscrição dos novos jogadores. Dessa forma, o clube não precisa depender de ações como a redução salarial de alguns nomes do elenco.

Segundo o “As”, o acordo entre o Barcelona e a Socios.com foi concretizado na última sexta-feira. A empresa deverá explorar o mercado digital do clube, como a questão de NFT’s, Tokens e o metaverso.

A venda de parte do Barça Studios é o 3º ato de fortalecimento econômico da entidade. Anteriormente, o clube havia destinado uma porcentagem dos direitos de televisão para a Sixth Street e as receitas chegam aos 700 milhões de euros (R$ 3,7 bilhões).

