Juliana Paes deu o que falar nesta segunda-feira, 5, após surgir com um novo visual na segunda fase de Renascer. Sucesso no horário nobre da Globo, o remake da novela de 1993 teve um salto de 30 anos no último episódio e a personagem Jacutinga foi uma das únicas que seguiu sendo interpretada por sua atriz original.

Na trama, Jacutinga é a dona da “casa das damas”, bordel que acolhe Maria Santa (Patrícia França) na primeira fase. Na segunda etapa, a personagem deixará a cidade após a morte de Maria Santa e a queda no movimento do estabelecimento. Antes da despedida, no entanto, Jacutinga ainda participa de alguns capítulos da novela, já com 70 anos e com aparência visivelmente envelhecida.

Após a repercussão da maquiagem que deu o que falar nas redes sociais, a IstoÉ Gente procurou Auri Mota, caracterizador responsável por Jacutinga, e Vinicius Vaitsmann, também da equipe de caracterização de efeitos especiais de Renascer, que explicaram como funciona o processo de maquiagem artística. Acompanhe:

Maquiadores de ‘Renascer’ explicam como ‘envelheceram’ Juliana Paes

Auri explica que o processo criativo foi essencial para o sucesso da produção. “A Jacutinga é uma personagem marcante, principalmente pelo discurso empoderamento feminino. Inicialmente pensamos, como é uma mulher próximo aos quarenta sem os procedimentos estéticos?” E destaca: “Ela, diferente dos outros personagens, é uma mulher que vive na noite, bebe, fuma, abdica de seu tempo a cuidar e dar amor a quem a procura. Isso tudo somado.”

Látex, silicone, Bondo (material acrílico para maquiagem), paleta de detalhamento ativada a álcool, primer, hidratante e airbrush (aerógrafo) foram os aliados de Auri, Vinicius e o resto da equipe.

“O envelhecimento foi todo feito com transfer [próteses] e com um produto chamado Old Age, que mexe na textura da pele. Você vai aplicando camadas sobre camadas e ele vai mudando a textura da pele”, detalha Vinicius. E Auri complementa: “Um trabalho de 3 a 4 horas, realizado a seis e, em alguns momentos, oito mãos.”

Além disso, vale destacar que a remoção do visual pode levar até duas horas, já que a pele fica bastante sensível após o processo.

Passo a passo da maquiagem de Jacutinga na segunda fase de ‘Renascer’

Segundo os profissionais, o primeiro passo para a maquiagem de Juliana é a preparação para a peruca. Na sequência, é aplicado um produto que cria uma membrana protetora na pele.

“Depois, a gente começa a entrar com esse produto que faz camadas e vai mudando a textura da pele. Com ele aplicado em todas as partes, aplicamos as próteses de transfer e damos acabamento”, detalha Vinicius.

Segundo Auri, são necessárias cerca de seis próteses para o acabamento final. “Se ocorre um erro, é zerar e começar tudo novamente. Então a concentração é algo muito importante”, complementa o maquiador responsável.

E Vinicius finaliza: “Depois fazemos toda a parte de pintura, as manchas senis e o cabelo, pelos, sobrancelha, cílios… Tudo o que precisa para trazer esse envelhecimento da forma mais crível e mais real possível.”

Por fim, Auri elogia a disposição de Juliana Paes, ainda pontuando a dificuldade ocasionada pela alta definição das televisões. Segundo ele, materiais e tempo são os maiores desafios.

“O mais importante no processo são as condições de trabalho. São horas sentada, puxa, estica, solta. Se o ambiente não estiver com um clima agradável e fresco, nada feito, trabalho todo a perder, pois a produção ainda precisa durar uma jornada de 9 a 11 horas de gravações. Neste caso, a Juliana é muito maravilhosa, parceira demais em tudo!”, entrega.

