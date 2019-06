Maquiador que já trabalhou com Rihanna dá dica de maquiagem no Brasil

O maquiador Patrick Ta ministrou uma aula na noite desta quarta-feira, 5, no evento Beauty Trends, no Teatro Santander, em São Paulo. O profissional, que já maquiou Rihanna e Kim Kardashian, fez a produção que é a sua assinatura: uma beleza ‘glam’.

Patrick Ta disse estar animado em sua primeira visita ao Brasil. Além da master class, o profissional vai maquiar Marina Ruy Barbosa, nesta quinta-feira, 6. A atriz participará de uma ação da marca de lingerie Valisère para o Dia dos Namorados, na Rosset Concept Store, na rua Oscar Freire, em São Paulo. “É uma honra trabalhar com a Marina. Eu quero fazer uma pele super luminosa e talvez um lábio ousado dependendo da roupa que ela for usar.”

Em entrevista ao E+, Patrick deu dicas de maquiagem e contou como é trabalhar com artistas como Katy Perry, Camila Coelho, Gigi e Bella Hadid, Alessandra Ambrósio e Adriana Lima.

Qual é a principal técnica ou truque de maquiagem de artistas que pode ser usado por pessoas ‘comuns’?

Dê a si mesmo um tratamento de pré-maquiagem digno de uma celebridade: aplique uma máscara hidratante e em seguida faça uma massagem facial. Eu amo usar o meu La Soft Cream e trabalhá-lo na pele com movimentos para cima. Isso faz com que o sangue flua, dando à pele um brilho iluminado e criando a tela perfeita para a base.

Qual é o pior erro de maquiagem e como evitá-lo?

Eu tenho que dizer que é derrubar a sombra na parte inferior do olho. A melhor maneira de evitar isso é começar com a maquiagem dos olhos antes de aplicar sua base. Ao fazer primeiro o olho, qualquer sombra que cair pode ser facilmente limpa com um lenço demaquilante. E se você quiser ser mais cuidadoso, use ‘eyepatches’ na região inferior dos olhos durante a aplicação da sombra. Um dos meus favoritos é o Skyn Iceland.

Qual foi seu principal aprendizado trabalhando com celebridades?

Ouça seu cliente. Maquiagem é um processo colaborativo. Ninguém conhece o rosto deles melhor do que o próprio cliente, especialmente uma celebridade que já fez a maquiagem um milhão de vezes e aprendeu com experiências passadas o que funciona e o que não funciona!

Qual é a maior dificuldade ao se maquiar uma artista ou personalidade pública?

Eu não diria que há uma dificuldade em trabalhar com uma celebridade, elas realmente são apenas pessoas comuns como você e eu. Elas têm vidas ocupadas, o que significa que nem sempre elas têm muito tempo para estar na cadeira ‘glam’ comigo. Se eu pudesse, passaria horas pintando um rosto porque é minha paixão, mas em alguns dias eu só tenho entre 30 e 45 minutos, porque elas estão com pressa para um evento, gravando etc. Isso pode ser um desafio, mas estou sempre pronto para o desafio!

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Começar minha marca de produtos de maquiagem com certeza foi a parte mais desafiadora da minha carreira até agora. Você não percebe quanto tempo e energia são investidos em algo até que você realmente comece-o. Eu devo ter voltado umas quatro vezes em cores e um milhão de vezes em fórmulas, mas no final do dia eu aprendi muito com esses desafios e estou muito agradecido.

Beauty Trends

Além do maquiador internacional, o Beauty Trends reuniu nomes consagrados da indústria da beleza brasileira como Fabi Gomes, maquiadora sênior da MAC Cosmetics, e Vic Ceridono, autora do blog e livro Dia de