Maquiador de celebridades que estava desaparecido é encontrado em hospital no Rio

O maquiador Rico Tavares foi encontrado com vida nesta quinta-feira, 24, em um hospital do Rio de Janeiro. Ele estava desaparecido desde a terça-feira, 22, fato que causou comoção entre celebridades.

A notícia de seu desaparecimento foi compartilhada pela atriz Danni Suzuki, ainda na quinta-feira. Horas depois, ela atualizou a rede social com a notícia de que o amigo havia sido encontrado. “A princípio foi atropelado, porém o carro dele está sumido […] Ele está intubado em estado gravíssimo, com edema cerebral e fratura na cervical”, contou.

De acordo com o “g1”, o atropelamento aconteceu em Vista Alegre, São Gonçalo (RJ). Rico estava a caminho do trabalho, onde iria maquiar a atriz Letícia Spiller, mas não chegou ao local. No mesmo dia, ele foi encontrado, ainda desacordado, e socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo Danni Suzuki, Rico também sofreu uma hemorragia no sistema nervoso central. Apesar disso, ele reagiu à sua chegada ao hospital. “Segurei a mãozinha dele ali no hospital e disse: ‘Cadin, te achei! Eu tô aqui’, e ao ouvir minha voz uma lágrima caiu do olho dele”, descreveu.

A localização do maquiador foi descoberta pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) do Rio de Janeiro, que vai continuar investigando o caso para determinar o que aconteceu.

