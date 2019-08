Mapfre vende no 1º semestre 23% mais seguro pecuário

São Paulo, 27 – A Mapfre registrou no primeiro semestre aumento de 23% na venda de seguro pecuário, que cobre a vida do animal. Em nota, a empresa diz que a alta reflete a maior contratação de crédito rural para custeio e investimento. Para a Mapfre, há potencial no segmento. Cita dados do Ministério da Agricultura, de que dos 214 milhões de cabeças que formam o rebanho pecuária pouco mais de 1% conta com proteção. “Este cenário indica novas oportunidades de crescimento no setor. Acreditamos ainda que essa modalidade de seguro oferece ao produtor uma importante ferramenta para mitigação de risco e proteção necessária para se dedicar à sua atividade e garantir a continuidade do negócio em caso de morte do animal por risco coberto”, disse na nota a diretora de Seguros Gerais da Mapfre, Patricia Siequeroli.

