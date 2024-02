Mapfre tem lucro de 233 mi de euros no Brasil em 2023, alta de 62% em 1 ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 15:20 Para compartilhar:

A seguradora Mapfre teve lucro líquido de 233 milhões de euros no Brasil em 2023, o equivalente a R$ 1,237 bilhão e um crescimento de 62% na comparação com 2022. Em arrecadação, a companhia obteve 5,1 bilhões de euros no País, o equivalente a R$ 27,1 bilhões, e uma alta de 5,9% em relação ao ano anterior.

No Brasil, a Mapfre opera em segmentos como o seguro rural, que cresceu 7,4%, e de vida, em que o aumento foi de 5,6%.

A companhia é ainda sócia da BB Seguridade, holding controlada pelo Banco do Brasil, na Brasilseg, seguradora que é líder em diversos ramos de mercado.

A empresa espanhola destaca ainda que a carteira do seguro automotivo teve alta menor, de 0,9% no ano passado, após um período de mudanças de tarifa. O seguro auto foi reajustado pelas empresas do setor para repassar ao consumidor os maiores custos associados à inflação, que aumenta o valor indenizado, e dos juros.

A empresa destaca que o índice combinado, que reflete o custo dos seguros em relação à arrecadação obtida com eles, foi de 69,8% nos seguros gerais, refletindo a melhoria nas condições do seguro rural.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) da Mapfre no Brasil subiu mais de 6 pontos porcentuais e atingiu 24,3%, o maior entre as unidades regionais da companhia no mundo.

“Com uma estratégia claramente definida, a Mapfre está bem posicionada para explorar novas oportunidades de crescimento no mercado brasileiro, especialmente nos segmentos de seguros automotivo, de vida e agrícola, que consideramos áreas-chave para a expansão em 2024”, disse em nota o CEO regional da empresa no Brasil, Felipe Nascimento.

Ele destacou ainda a oferta multicanal e a parceria com o BB na distribuição de seguros como alavancas para a Mapfre. A unidade brasileira respondeu por um terço do lucro líquido do grupo no mundo, e por quase 19% da arrecadação.

No mundo, a Mapfre teve lucro líquido de 691,8 milhões de euros (o equivalente a R$ 3,682 bilhões), alta de 7,7% em um ano. A receita global foi de 32,2 bilhões de euros, ou R$ 171,4 bilhões, crescimento de 7,7% ante 2022.

