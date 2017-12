Mapa revela quanto tempo você precisa para aprender um novo idioma

Inglês, francês, alemão ou árabe? Qual língua você gostaria de aprender se pudesse escolher? O Instituto de Serviço Estrangeiro desenvolveu um estudo com proficientes da língua inglesa para classificar o tempo necessário para aprender um novo idioma. De acordo com a entidade, línguas “românticas” como francês, espanhol e italiano se baseiam no latim e, por isso, se você já sabe uma delas é mais fácil aprender a outra. Agora, se você já possui conhecimento em inglês, aprender línguas específicas como holandês, dinamarquês e sueco é mais fácil por apresentarem raízes inglesas.

Para línguas mais complexas como japonês, coreano ou árabe, prepara-se para uma dedicação de pelo menos dois anos e, de preferência, morando em um desses países. Os três estão na categoria 5, que é considerada uma das mais difíceis no aprendizado de um idioma. Abaixo, confira o mapa (em inglês), que explica o tempo necessário para aprender cada idioma.

Categoria 1:23 a 24 semanas

Danish

Dutch

French

Italian

Portuguese

Spanish

Sueco

Categoria 2: 30 semanas

Alemão

Categoria 3: 36 semanas

Indonésio

Malaio

Categoria 4:44 semanas

Albânio

Bósnio

Bulgário

Croata

Grego

Persa

Polônes

Turco

Sérvio

Zulu

Categoria 5:88 semanas

Árabe

Japonês

Coreano

Mandarin