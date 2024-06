Mãozinha celebra convocação para seleção de basquete e espera defender o País no Pré-Olímpico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 20:58 Para compartilhar:

A seleção brasileira que tentará vaga no Pré-Olímpico de Riga, na Letônia, entre 3 e 7 de julho, ainda não está definida. O time faz etapa de treinos em Blumenau com 17 atletas e o técnico Aleksandar Petrovic só deve definir os 12 que buscarão a vaga para Paris-2024 após amistosos na Europa. O ala-pivô Mãozinha, que defendeu o Corinthians, celebra ser chamado e espera estar na lista final.

“Estou muito feliz de estar aqui, fazer parte desses 17 já é uma grande honra, ser escolhido neste país gigante”, comemorou o jogador, que já esteve na NBA defendendo o Memphis Grizzlies. “Quem sabe eu vou estar no Pré-Olímpico também. É o que espero, eu almejo, mas já estou feliz por estar aqui. É uma recompensa representar o meu País.”

Com seis seleções na disputa, o Pré-Olímpico de Riga dará vaga apenas ao campeão. A equipe enfrentará Camarões e Montenegro na primeira fase, com duas seleções avançando à semifinal. Do outro lado estarão Letônia, Geórgia e Filipinas.

Apesar de ter grandes oponentes pela frente em Riga, Mãozinha revela que o Brasil está bastante empolgado em conseguir voltar à olimpíada após perder a edição passada, em Tóquio, ao cair na final do Pré-Olímpico para a Alemanha.

“Está todo mundo animado. A expectativa está muito alta, não tem essa de não estou pronto, não está todo mundo aqui, quanto tempo a gente vai ter… A gente está focado no objetivo, todo mundo se entregando ao máximo, a comissão técnica, os atletas, todo mundo unido.”

A fase de treinos em Blumenau vai até sexta-feira, sempre em dois períodos. Depois, a seleção brasileira embarca à Europa onde fará três amistosos contra Eslovênia, Croácia e Polônia para chegar forte e com ritmo na Letônia.