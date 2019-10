Mão na taça? Flamengo ultrapassa 90% de chance de ser campeão do Brasileirão

Rio – Após mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, dessa vez por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada, o Flamengo ultrapassou 90% de chance de ser campeão, segundo o site Infobola. Além do triunfo, o Rubro-Negro quebrou um tabu de 45 anos sem vencer o Furacão no estado do Paraná pela competição nacional.

Faltando apenas 13 jogos, o Flamengo lidera a competição com 58 pontos conquistados e possui a melhor campanha na era dos pontos corridos até a 25ª rodada. O Palmeiras é o segundo colocado com 50, seguido pelo Santos com 48. Vale lembrar que o Rubro-Negro ainda possui oito jogos no Rio de Janeiro, sete como mandante.

Confira as possibilidades de título do site Infobola: Flamengo: 91% Palmeiras: 6% Santos: 1%

Na próxima quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20h. Enquanto o Rubro-Negro lidera a competição, o rival ocupa a 15ª posição, com 28 pontos, três de vantagem sobre o CSA, primeiro clube na zona do rebaixamento.