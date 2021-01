‘Mão boba’ de Ludmila chama atenção em clique com Brunna Gonçalvez

A esposa de Ludmila, Brunna Gonçalvez, movimentou as redes sociais ao postar uma foto com a cantora. Na imagem, Brunna aparece de costas abraçada com Ludmila que deixou as mãos no bumbum da bailarina. As duas estavam em uma lancha e ao fundo é possível ver o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

Em alguns dos comentários, seguidores chegaram a comentar que Brunna estaria grávida. No sábado (9), um vídeo em que Ludmila faz carinho na barriga da bailarina levantou a suspeita de que ela estaria grávida.

No entanto, por meio de stories no Instagram, Brunna afirmou que não está grávida e que não fez inseminação artificial.

