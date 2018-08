Mão boba de Ferrugem na mulher chama atenção nas redes sociais

O cantor Ferrugem esteve acompanhado da mulher Thaís Vasconcellos no jogo entre Bahia e Palmeiras, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. No entanto, o que acabou chamando atenção dos fãs foi a mão boba de Ferrugem.

Na imagem, o cantor está com a mão direita em cima do peito da amada. Nos comentários, alguns seguidores notaram e escreveram “Eu achei que eu era bobo, até ver essa mãozinha”, enquanto outro perguntou “E essa mão aí?”.

Aos 29 anos, Ferrugem está fazendo sucesso em todo País com as músicas ‘Pirata e Tesouro’, ‘Minha namorada’, ‘Eu juro’, entre outras.

Confira a foto compartilhada pelo cantor abaixo: