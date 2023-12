Manutenção da desoneração da folha é de extrema importância, diz Abimaq

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2023 - 17:54 Para compartilhar:

A Abimaq, entidade que representa a indústria de máquinas e equipamentos, comemorou a derrubada pelo Congresso do veto presidencial à desoneração da folha de pagamentos de 17 setores. Em nota enviada à imprensa após a votação em sessão conjunta no Legislativo que manteve o benefício pelos próximos quatro anos, a associação que representa um dos setores beneficiados comentou que a desoneração da folha salarial é de “extrema importância” ao País.

Ao ressaltar que a desoneração contempla os setores que mais empregam, o presidente-executivo da Abimaq, José Velloso, disse que sua prorrogação assegura a preservação dos empregos, o equilíbrio na arrecadação e a competitividade de setores produtivos intensivos em mão de obra.

A entidade diz ver boas perspectivas para o setor com a manutenção do benefício, que traz flexibilidade na forma como as empresas contribuem para a Previdência Social.

Conforme a Abimaq, há evidências, demonstradas em estudos, de impacto positivo da medida na arrecadação previdenciária, uma vez que os setores contemplados têm ampliado tanto o número de empregados com carteira assinada quanto os salários.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias