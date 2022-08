Manuela D’Ávila e sua filha são ameaçadas de morte nas redes sociais

Através de suas redes sociais, a ex-deputada federal Manuela D´Ávila (PCdoB) denunciou novos ataques e ameaças de morte que sofreu pela internet. Segundo a ex-parlamentar, ela foi xingada, ameaçada de morte e estupro. Os ataques também foram direcionados à sua filha, de seis anos, e sua mãe.







Nas mensagens divulgadas por Manuela, o ex-presidente Lula também foi citado e o agressor disse querer esquartejá-lo.

Em sua publicação, a ex-deputada afirmou que “ser uma mulher pública no Brasil é ser amaçada permanente”. Ela já havia denunciado outros ataques há dois anos, quando sua filha foi ameaçada de morte. Na ocasião, Manuela ficou em segundo lugar nas eleições municipais e tentava a Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.