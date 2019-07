Manuela D’Ávila admite ter passado contato de Greenwald para hacker

A ex-deputada Manuela D’Ávila confirmou que passou o contato do jornalista Glenn Greenwald para um hacker no último dia 12 de maio, dia das Mães, como Walter Delgatti Neto, o ‘Vermelho’, disse em seu depoimento à Polícia Federal. Entretanto, Manuela afirma que não conhece o indivíduo que entrou em contato com ela pelo Telegram oferecendo mensagens dos procuradores da Lava Jato. “No dia 12 de maio, fui comunicada pelo aplicativo Telegram de que, naquele mesmo dia, meu dispositivo havia sido invadido no Estado da Virginia, Estados Unidos”, afirmou. “Minutos depois, pelo mesmo aplicativo, recebi mensagem de pessoa que, inicialmente, se identificou como alguém inserido na minha lista de contatos para, a seguir, afirmar que não era quem eu supunha que fosse, mas que era alguém que tinha obtido provas de graves atos ilícitos praticados por autoridades brasileiras”, explicou Manuela em suas redes sociais.

“Pela invasão do meu celular e pelas mensagens enviadas, imaginei que se tratasse de alguma armadilha montada por meus adversários políticos. Por isso, apesar de ser jornalista e por estar apta a produzir matérias com sigilo de fonte, repassei ao invasor do meu celular o contato do reconhecido e renomado jornalista investigativo Glenn Greenwald. Desconheço, portanto, a identidade de quem invadiu meu celular, e desde já, me coloco a inteira disposição para auxiliar no esclarecimento dos fatos em apuração”, completou.