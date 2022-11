Manual gratuito para fomentar negócios nas periferias será lançado nesta terça, 29

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2022 - 13:36 Compartilhe

Reunindo a experiência adquirida ao longo de 11 anos acompanhando microempreendedores de baixa renda de periferias no Brasil, a ONG Aventura de Construir (AdC) lança no dia 29 de novembro o eBook “Da Experiência, Um Método: Manual de Sistematização de Jornada Integral para Negócios de Impacto de Periferia”.

A publicação, realizada com o apoio do ICE e Fundação Tide Setubal, visa sistematizar o trabalho realizado ao longo de diversos projetos da AdC nos últimos anos, tornando-se um verdadeiro manual de incubação, aceleração e prototipação de negócios de impacto. O documento apresenta aprendizados, pilares, frentes de atuação e a ética de trabalho que atravessa transversalmente a organização e suas atividades, além de casos de quem já passou por esta experiência. O eBook ficará disponível para download gratuito no site e nas redes sociais da AdC.

Para celebrar o lançamento desse material, será realizada no dia 29 de novembro, no auditório da Fundação Tide Setubal, uma roda de conversa sobre negócios de impacto social de periferia e, mais especificamente, como trabalhar com negócios de impacto de periferia, democratizando oportunidades e enriquecendo as trocas.

Entre os convidados para o bate-papo, estão Graziella Comini, economista e professora da FEA/USP; Vivian Rubia, do ICE Inovação em Cidadania Empresarial; e os empreendedores Adriana Barros, da ABarros Editora; Diego Cruz, da OKÊ Aventura; e Melissa Miranda, da Cervejaria Corisca. O evento, que ocorre a partir das 17h, será fechado, mas a roda de conversa será gravada e disponibilizada posteriormente no site da AdC.

A Aventura de Construir atua há 11 anos apoiando o empreendedorismo nas periferias do Brasil. O objetivo principal da organização é auxiliar a população de baixa renda com capacitação e acompanhamento gratuitos para que esses trabalhadores se tornem microempreendedores de sucesso.

A ONG oferece cursos, assessora os empreendedores e desenvolve redes de colaboração entre eles, avaliando o impacto socioambiental gerado e proporcionando uma transformação humana e profissional nessas regiões.

A AdC já acompanhou 7.521 microempreendedores, impactando um total de 37.605 pessoas indiretamente. A organização busca o equilíbrio financeiro dessas famílias e o protagonismo delas, fazendo com que os beneficiários tenham liberdade em suas ações e se tornem multiplicadores de mudanças em suas comunidades.

