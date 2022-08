Manu Gavassi se declara para namorado: ‘Eu vivo esse último ano feliz de ter te reencontrado’

Da Redação 17/08/2022 - 23:10 Compartilhe

Jullio Reis, namorado de Manu Gavassi, fez aniversário no domingo (14) e a artista aproveitou a quarta-feira (17) para registrar a declaração de amor no “mundo digital”, como ela disse.

“Meu filhote de liiião. Te amo tanto. Último domingo te celebramos e hoje registro aqui nesse mundo digital o meu amor com essa nossa selfie pré-date no nosso japa favorito. Seu novo ciclo vai ser lindo porque seu coração é lindo, sua luz, seu amor e sensibilidade que todos que cruzam o seu caminho percebem. Eu vivo esse último ano feliz de ter te reencontrado nessa vida e com meu coração sempre te desejando os momentos mais extraordinários. Viva você!”, escreveu ela.

Fernanda Paes Leme, Giovanna Ewbank e Thelminha disseram: “Lindos!”. “Um amor com sabor de fruta mordida”, comentou a atriz Polliana Aleixo, lembrando o trecho da música “Todo O Amor Que Houver Nessa Vida” do Cazuza. “A vibe do Jullhinho é muito combinandinha com a sua… Eu shippo mais que feijão com arroz!”, brincou uma fã.