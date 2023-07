Manu Gavassi revela que perdeu 2M de seguidores por causa de Bolsonaro: ‘Não fazem falta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 9:59 Compartilhe

Manu Gavassi, que em julho do ano passado declarou voto no presidente Lula (PT), nas eleições presidenciais, revelou que perdeu 2M de seguidores em suas redes sociais por sem contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eram 17, mas 2 milhões saíram por causa de política. E, olha, não fazem a menor falta”, disse a cantora ao participar de um painel na VidCon.

Voto em Lula

Em entrevista ao site Papel Pop em 2022, Gavassi declarou voto no petista: “Eu vou votar no Lula, obviamente. Acho que existem erros em todos os políticos e em todos os partidos. Acho que, quando você começa a falar sobre seus erros e assumi-los, já é um caminho. A gente tem que pensar em quem vê o mundo com um pouco mais de humanidade, e não para aqueles que só buscam conquistas próprias”, disse a ex-BBB.

Ela ainda disparou que Bolsonaro é o erro: “Só que daí, existe nosso presidente atual, que não é que existem erros. Ele é o erro. Então, para mim, isso é muito claro. A diferença é muito clara.”

