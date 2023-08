Manu Gavassi revela desejo de apresentar o ‘BBB’ e idealiza mudança no programa

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 02/08/2023 - 12:55 Compartilhe

A participação de Manu Gavassi no “BBB 20” foi sucesso, não é à toa que a atriz disputou um Paredão recorde de votos (1,5 bilhão) na história do programa. Ela também foi responsável por inovar em conteúdos divulgados em suas redes sociais durante o confinamento. Apesar do sucesso, a artista descarta a possibilidade de participar de outra competição do tipo, mas almeja o comando da apresentação.

“Eu fico muito feliz de ter bancado uma ideia tão diferente, tão corajosa, que foi ter a minha participação do lado de fora do reality também, por meio do meu roteiro, dos meus vídeos, das minhas ideias. Sempre vou gostar muito de falar sobre esse assunto, porque foi uma coisa tão única e os anos vão passando e isso vai ficando mais único, o que é maravilhoso”, diz ela.

Após estrear como apresentadora do reality show “Hydro Boost Brasil”, de Neutrogena®, que vai ao ar no TikTok, Manu garante que ser participante é mais desafiador. “Eu não participaria de novo de jeito nenhum, deu minha cota! Eu fiz bem feito, pra que mexer no meu legado? Tá ótimo, foi feito já. Apesar de ter trabalhado muito para isso também, eu dei muita sorte, sabe? Eu realmente fui muito feliz na minha passagem”, pontua.

A artista não toparia sequer uma participação com outros ex-BBBs, mas diz que “seria ótimo” ser chamada para apresentar o programa. Inclusive, já tem ideias para implementar, caso aconteça. “Esse é o tipo de coisa que tem que ter reuniões, tenho que pensar no conforto no meu lar antes de falar. Mas acho que eu ia criar a ‘imunidade pelo carisma’. Comigo não ia ter muito jogo, ia ser assim: ‘nossa, você foi o mais carismático da casa nessa semana, imunidade’. É isso que o povo quer ver no final das contas”, detalha.

Apesar dos projetos como atriz e cantora, o “BBB” deu espaço para Manu na publicidade, onde deseja investir cada vez mais. Segundo ela, a ideia é seguir explorando sua criatividade, trabalhando ativamente na produção de seus conteúdos.

