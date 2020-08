Manu Gavassi recebeu R$ 500 mil para ficar loira, diz colunista

Manu Gavassi está de visual novo, com os fios de cabelo na cor loira. Segundo informações obtidas pelo colunista Fefito, do UOL, a cantora recebeu uma bolada para mudar esse estilo. Uma marca de cosméticos pagou R$ 500 mil para que ela mudasse o visual. Toda a ideia embalada por uma campanha de marketing pensada pela própria Manu.

A ex-participante do BBB 20 já fechou parceria com marcas de calçados, refrigerantes e roupas, e ainda tem o passe valorizado no mercado publicitário. O cachê de Manu para post nas redes sociais, por exemplo, não sai por menos de R$ 60 mil.

Fefito ainda informa que em breve Manu pretende abrir uma agência de marketing e produtora para tocar seus projetos, e até de algumas celebridades.

