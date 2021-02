Manu Gavassi faz concurso para contratar estagiário que ganhará R$ 35 mil

Manu Gavassi decidiu que é hora de contratar um estagiário. A cantora e empresário se juntou com uma marca de beleza para procurar alguém que esteja disposto a ajudá-las em uma campanha de maquiagem colorida e vegana. As informações são de que o escolhido ganhará R$ 30 mil e mais R$ 5 mil nos produtos da marca. O concurso para concorrer à vaga chama “Exponha suas Cores”.

“Sempre fui criativa e aprendi nesse último ano que gosto de tentar levar cor e alegria por onde passo. Cada trabalho que me envolvo, faço questão de participar do processo criativo, porque é uma maneira de deixar tudo o mais verdadeiro possível para mim, com a minha personalidade. Todos os trabalhos que já realizei nos levaram a pensar nessa ação maluca de trazer para perto alguém que seja tão apaixonado por criatividade e maquiagem quanto eu”, disse Manu.

