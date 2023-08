Manu Gavassi estreia como apresentadora de reality show de beleza: ‘Muito feliz’

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 02/08/2023 - 7:40 Compartilhe

Manu Gavassi está de volta ao reality show, agora como apresentadora. A partir desta quarta-feira, 2, a atriz e cantora estreia no comando de “Hydro Boost Brasil”, de Neutrogena®, que vai ao ar no TikTok.

Dividida em sete episódios, a novidade tem como objetivo descobrir o rosto mais hidratado do país. Para isso, promove uma disputa acirrada entre cinco participantes, influenciadores digitais apaixonados por skincare: Blogueirinha, Larissa Gloor, Bielo Pereira, Ademara e Gui Sousa.

Parceira da marca, Manu comemora a liberdade de poder participar ativamente na produção de seus conteúdos para a Neutrogena®. “Eu colaborei com todos os meus textos. Ajudei no roteiro das minhas partes, pra ficar com a minha carinha mesmo, pra ter aquela pitadinha de ironia e pra ter essa lembrança dos meus vídeos de quando entrei no outro reality [BBB 20]. Fiquei muito feliz. Achei ousado, achei incrível e também amei o elenco. Não tinha como não topar, é uma ideia maravilhosa”, declara.

Manu está satisfeita com a oportunidade de poder viver o “outro lado”. Segundo ela, é “muito mais difícil estar como participante”. “Como apresentador você tira onda, você tá ali só zoando a galera e depois sai, vai pra sua casinha dormir na paz. Não tem nem comparação. Acho que as pessoas não têm noção o quanto é difícil você participar de um reality”, reflete.

A artista descarta a possibilidade de participar de outra competição como o BBB, por exemplo. No entanto, entraria para o time de “Hydro Boost Brasil”, com a certeza de que venceria o reality show. “Foi provado, as pessoas sabem que eu sou a rainha do skincare”, garante bem-humorada.

“Estou completamente na minha zona de conforto. Nesse eu entraria. E acho que o mais legal é poder divulgar os produtos, poder fazer publicidade de uma maneira completamente inusitada, sabe? E esbarra no artístico, esbarra no entretenimento, que é o que eu gosto de fazer. Então foram só acertos essa campanha”, completa.

Mais sobre “Hydro Boost Brasil”

O reality é inspirado em um conteúdo internacional de Neutrogena®. A iniciativa visa promover a linha Hydro Boost, uma das mais consumidas da marca, de maneira divertida e mais próxima ao público.

“Assim como na dinâmica de um reality show, teremos provas e eliminações. Em cada um dos episódios, os participantes irão passar por provas que trarão todos os benefícios de um produto da linha, de forma bem divertida. Vamos ter um programa especial onde anunciaremos um lançamento muito inovador para o portfólio”, comenta Fernanda Infantini, head de Consumer Experience Force na Kenvue Brasil.

Desenvolvida em parceria com a agência Wunderman Thompson Brasil, a campanha será veiculada semanalmente no TikTok da marca de forma contextualizada e orientada pela criatividade.

