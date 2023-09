Manu Gavassi diz que clipe de Juliette copiou referências diretas do seu projeto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 21:10 Compartilhe

Manu Gavassi disse o clipe de Quase não namoro, música de Juliette com Marina Sena, lançado em agosto de 2023, copiou referências diretas do seu projeto Gracinha, de 2021, e que ficou “extremamente triste” com a equipe.

A cantora é a entrevistada do programa de estreia da segunda temporada do podcast Acessíveis Cast, apresentado por Titi Müller e MariMoon, que irá ao ar nesta quinta-feira, 31, às 20h, e durante o programa sobre a acusação de plágio entre os projetos.

Segundo comunicado enviado à imprensa, Manu não deixou de falar da decepção que sentiu ao assistir Quase não namoro, mas que não responsabiliza a amiga.

“Ela não responsabiliza a amiga, com quem conversou antes da polêmica estourar, mas confessa que ficou extremamente triste com a equipe que, de acordo com ela, são pessoas conhecidas e pegaram referências diretas do projeto, ao qual se dedicou por completo”, informou a assessoria.

Manu também falou sobre o seu relacionamento atual, o modelo Júlio Reis, com quem a cantora planeja filhos e acredita que encontrou a sua alma gêmea na calma de um amor tranquilo.

Manu também falou sobre a sua participação no Big Brother Brasil 20, em 2020, e como não estava preparada para o programa. “Eu não entrei preparada para o que é o Big Brother. Entrei preparada para a mensagem que queria passar”, disse.

Outro destaque do programa foi o quadro “cancela ou renova”, que Manu escolheu Neymar para cancelar e o presidente Lula para renovar.

