Manu Gavassi avalia carreira após participar do ‘BBB20’: ‘Não alimentei interesse das pessoas’

A cantora e atriz Manu Gavassi, 30 anos, fez um desabafo ao avaliar a carreira após a sua passagem pela 20ª edição do Big Brother Brasil. No reality global, ela integrou o grupo ‘Camarote’ e alcançou o em terceiro lugar no pódio do programa.

Durante bate-papo com a psicanalista Manuela Xavier, no programa ‘E Você?’, no YouTube, publicado na última quarta-feira, 22, a artista revelou que, frequentemente, recebe críticas em relação à sua carreira.

Manu contou que ficou surpresa com os engajamentos em suas redes sociais e o que fez, desde então, para conduzir sua vida artística.

“Eu saí com um engajamento de 60 mil comentários em uma foto, nunca tinha visto um negócio desses! Era uma coisa que eu achava no meu subconsciente que eu precisava manter (…) Me assustou, eu falei: ‘Não, eu não vou performar. Não vou fingir que eu moro em um reality show a minha vida inteira, não vou me violentar mostrando mais do que eu posso, mais do que eu consigo. Prezo muito pela minha vida pessoal para transformar ela em um show”, avaliou a ex-BBB.

“Ouço muito que joguei minha carreira no lixo por participar do Big Brother, porque eu saí muito grande e não alimentei esse interesse das pessoas a meu respeito, ou da minha vida pessoal. Eu não vendi minha alma para aquilo, não correspondi ao teatrinho, não fui às festinhas certas, não compareci para personagem”, disse ela, acrescentando que aprendeu a impor limites sobre as exposições nas redes sociais.

“Se eu pago um preço por conta disso, se eu poderia ter sido muito maior se eu jogasse o jogo da maneira que era esperado, que pena. Não seria eu”, enfatizou a artista.

