Manu Bahtidão oferece recompensa após ter colar de diamantes roubado no Carnaval

Da Redação 12/02/2024 - 13:57

A cantora Manu Bahtidão usou as redes sociais para falar sobre o furto de seu colar de diamantes, avaliado em R$ 100 mil. Ela foi vítima da ação criminosa após se apresentar no trio elétrico, no domingo de carnaval, 11, na cidade de Santa Inês, no Maranhão.

Visivelmente abalada, a artista resolveu oferecer uma recompensa no valor de R$ 10 mil para quem lhe devolver a joia.

“Ai, parece que acabou pra mim, sabe? Nossa, meu Deus, eu não sei como é que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa com os outros”, começou a famosa, através de vídeo publicado nos Stories de seu Instagram.

“Mas, enfim, tem gente pra tudo, né? Eu sei que eu cometi um erro de ter ido assim, mas eu, de fato, na pressa, não tive como tirar. E na descida do trio pro carro, a pessoa invadiu e puxou o cordão de maldade mesmo, sabe?”, disse ela ao relatar como tudo aconteceu.

“Eu tô muito, muito triste. Quero pedir, vou entregar 10 mil reais pra quem me entregar o colar. Foi um presente que eu ganhei do meu marido e eu quero muito recuperar. Porque eu sei que a pessoa que pegou não tem dimensão de nada e vai vender qualquer coisa. Então eu te dou 10 mil reais se você entregar meu colar”, implorou ela.

Alguns Stories depois, a artista falou sobre as críticas que recebeu por ter usado a joia durante apresentação no carnaval.

“Gente, é impressionante como tem muita gente espírito de porco, me julgando por eu estar com o colar. Eu tava com o meu colar porque, primeiro, que ele é meu, eu uso a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser (…) Do que vale você comprar uma joia, um colar, ou qualquer coisa que seja, um brinco, um anel, para você não usar? São as minhas coisas, eu compro para eu usar”, rebateu ela.

