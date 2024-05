Manu Bahtidão lança nova música em parceira com Xand Avião: ‘60m²’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/05/2024 - 8:50 Para compartilhar:

Entrando na reta final dos lançamentos de “Daqui Pra Sempre”, projeto que já soma mais de 770 milhões de streams e fez Manu Bahtidão ser conhecida mundialmente, a cantora se prepara para apresentar seu novo single em parceria com o grande nome do forró: Xand Avião.

Intitulada de “60m²” a faixa chegou a todas as plataformas de áudio na última sexta-feira, 17, e seu videoclipe já está disponível em seu canal oficial.

A canção, que traz a junção do tecnomelody da Manu com o forró do Xand, retrata a história de um casal que não sente mais amor um pelo outro, mas que segue o relacionamento.

“Ninguém botou ponto final/ Mas já tá claro que acabou”. Com um refrão ‘chiclete’, a faixa promete ser mais um hit de Fortaleza para o mundo: “Uma cama de casal/ E um casal sem sal/ Sem gosto na hora do amor/ Sentindo frio e não calor”.

“Estava muito ansiosa para disponibilizar essa música. Eu sou muito fã do Xand e fiquei muito feliz quando ele topou participar comigo! O resultado não poderia ser outro, a faixa está incrível, tenho certeza que vocês vão gostar muito. A mistura do tecnomelody com o forró vai conquistar o coração de todos, tenho certeza”, declarou a cantora.

“Participar do DVD da Manu foi uma experiência incrível! Eu admiro o trabalho dela há um tempo e a força que ela tem na música! Foi uma honra fazer parte desse projeto e poder contribuir nessa parceria. O DVD está lindo e espero que o público curta demais!”, comemorou Xand.

Com este lançamento, o projeto, que foi gravado em agosto de 2023, em Fortaleza, capital do Ceará, já totaliza 13 faixas lançadas, faltando apenas 3 a serem disponibilizadas, dentre elas, a música com a participação especial de Raphaela Santos, grande nome do brega.

