Manu Bahtidão encerra o projeto ‘Daqui Pra Sempre’ ao lado de Raphaela Santos

Chegou o tão esperado momento de disponibilizar por completo o “Daqui Pra Sempre”, projeto que apresentou a Manu Bahtidão para o Brasil e para o mundo. Alcançando quase 1 bilhão de streams, agora Manu encerra os lançamentos desse grande álbum em uma parceria inédita ao lado de Raphaela Santos na faixa “A Otária”.

O compilado com o single e mais 13 músicas fica disponível a partir da 00h da próxima sexta-feira, 14, nas plataformas de áudio. Já o videoclipe da canção chega ao YouTube às 12h.

A música não poderia ter chegado em uma data melhor. O São João vai ficar ainda mais especial e animado com o lançamento desse hit. Os dois grandes nomes do tecnomelody se juntaram em uma faixa dançante e que fala das voltas que o mundo dá: “A otária que tu só pisava/ Hoje tá pisando em tu/ Eu aprendi com o número um.”

“Chegou a hora de encerrar os lançamentos desse projeto que foi tão importante para mim e para minha carreira. Foram tantas faixas importantes e participações que ficarão marcadas para sempre que eu só tenho que agradecer a Deus por tudo!”, compartilha Manu, emocionada.

“Não tínhamos jeito melhor de finalizar ele do que ao lado da Rapha, que topou na hora em gravar esse hit comigo. A música está incrível e não vai deixar ninguém parado.” complementa.

“Quando a Manu me chamou e me enviou essa música, eu não tive dúvidas que ficaria incrível e, na gravação, os fãs dela só me confirmaram isso mais ainda. Com um coro junto com a gente, milhares de pessoas dançando, eu não via a hora de disponibilizar essa música para vocês.” diz Raphaela Santos.

Composta pela própria Manu em parceria com Thallyson Lima, Ricardo Jr, Felipe Pinheiro e Jack Dallas, a faixa encerra os lançamentos do DVD “Daqui Pra Sempre”. Gravado em agosto de 2023 no AUÊ, em Fortaleza/CE, o projeto marcou a carreira da cantora e contou com grandes participações especiais no dia, como: Simone Mendes, Xand Avião, Guilherme e Benuto, Melody, e a inédita com a Raphaela Santos.