Mantovani admite à PF que houve ‘entrevero’ com filho de Alexandre de Moraes, diz defesa

O advogado que defende o casal suspeito de agredir e hostilizar Alexandre de Moraes, Ralph Tórtima Filho, disse que, no depoimento desta terça-feira, 18, Roberto Mantovani Filho admitiu que houve um “entrevero”, uma confusão envolvendo várias pessoas, com o filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no aeroporto internacional de Roma.

“Ele (Mantovani) reconheceu que houve um entrevero com um jovem que estava no local e que esse jovem eles sequer sabiam quem era. Somente quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto é que tomaram conhecimento de que se tratava de um filho do ministro”, disse Tórtima Filho durante uma coletiva.

O depoimento de Mantovani, que começou por volta das 9h30, durou pouco mais de duas horas e meia. Andreia começou a ser ouvida logo em seguida e não há previsão de término do depoimento.

A PF espera receber imagens gravadas pelo circuito interno de câmeras do aeroporto de Roma para ajudar a esclarecer o caso. As agressões a Moraes foram condenados pelo governo e também por autoridades do Judiciário.

Ao Estadão, Mantovani disse no domingo, 15, que a família foi abordada pela PF às 5h daquele dia quando chegou ao Brasil em um voo da Itália. O empresário, a mulher dele, Andreia, filhos, genro e netas passaram férias no país europeu.

Moraes estava acompanhado de seus familiares no aeroporto. O ministro retornava da Universidade de Siena, onde realizou uma palestra no Fórum Internacional de Direito.

