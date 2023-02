Mantiqueira embarca 1.150 toneladas ao Japão; demanda segue aquecida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2023 - 17:07 Compartilhe

São Paulo, 14 – A Mantiqueira, líder na produção de ovos no Brasil, embarcará 1.150 toneladas de ovos para o Japão nos próximos 45 dias, disse ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o sócio-fundador da empresa, Leandro Pinto. “Era um país para o qual não fazíamos (embarques), então no nosso caso aumentou em 100% (a demanda)”, contou.





Segundo ele, essa procura se deve a problemas sanitários, ligados especialmente à gripe aviária, em importantes players produtores. O Brasil segue sem nunca ter registrado a doença em seu território.

Leandro Pinto disse que o país asiático já era comprador da proteína brasileira, mas de forma “muito tímida”. “Agora, com o problema (gripe aviária), nós fechamos dois contratos expressivos. Eles queriam um terceiro (contrato), mas preferimos cumprir o que já foi fechado e tentar subir os preços (na sequência)”, disse.

Segundo o executivo, o Brasil “tem uma grande oportunidade” de abrir mais mercados a ovos. “Os casos de gripe aviária já chegaram na Bolívia. Precisamos nos preparar para suprir a demanda, assim como foi com a carne de frango e bovina”, enfatiza.





Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a exportação total de ovos in natura e processados em 2023 deve alcançar 11 mil toneladas, volume 10% superior ao alcançado em 2022.

Oferta

Nos Estados Unidos, a gripe aviária prejudicou a produção de frangos e ovos. Em razão da doença, aproximadamente 44 milhões de aves foram abatidas, o que teve efeito direto na oferta e preços de ovos.

Na União Europeia, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que está prestes a completar um ano, encareceu os preços dos grãos, milho especificamente, e da energia elétrica, pressionando os custos de produção. E, no Japão, autoridades abateram cerca de 10 milhões de aves para conter o avanço da enfermidade na região.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias