Mantida em cárcere por 9 horas, mulher é agredida e tem dois dentes quebrados em Piracicaba (SP)

Um homem foi preso após agredir, ameaçar e manter a companheira em cárcere privado por nove horas em Piracicaba, interior de São Paulo, neste domingo (23). Segundo a Guarda Municipal, que efetuou a prisão, a mulher teve o cabelo cortado e dois dentes quebrados pelo rapaz, que também a ameaçou de morte no momento em que era detido.

A vítima morava com o homem há cerca de um mês. O motivo das agressões, contou a mulher, foi um comentário que ela fez na madrugada do domingo: que era “a mulher mais bonita daquela rua”. Bastou essa frase para que o homem a puxasse pelo cabelo e começasse a espancá-la. A mulher ainda relatou que foi estuprada após as ameaças.

Ao ser questionado pelos guardas, o homem confessou os crimes e ainda teria disse que tinha certeza que seria preso, mas que quando saísse da cadeia iria matar a vítima. Ele foi preso por violência doméstica, lesão corporal de natureza grave e cárcere privado.

