Mansueto: Se houver restrição de oferta de gás, Alemanha pode entrar em recessão

O economista-chefe do Banco BTG e ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, previu nesta terça-feira, 12, uma recessão para a Alemanha no segundo semestre, caso haja uma restrição na oferta de gás.

Para o economista, que participa agora do BTG Talks, evento que tem como tema “A hora e a vez da Renda Fixa”, o risco de uma recessão na Europa é maior que nos Estados Unidos, por exemplo, pelo fato de estar muito perto da guerra. O evento conta também com as presenças de Álvaro Frasson, economista do banco, e da sócia e estrategista do BTG, Stefanie Birman,

De acordo com Mansueto, a Europa tem grande chance de ter problemas de risco soberano como resultado do mix de política monetária mais apertada e fiscal mais expansivo. Segundo o economista, neste contexto, a Europa vai precisar de uma tomada de ação coordenada de política monetária e fiscal.

Sobre a economia norte-americana, Mansueto diz ser difícil olhar para frente e dizer qual será a taxa de juro terminal. Fato, de acordo com ele, é que o cenário de inflação nos EUA tende a ir para cima especialmente porque o mercado de trabalho tem 11 milhões de vagas abertas e menos de 6 milhões de desempregados.

“Possivelmente os juros terão que subir mais do que 4% para trazer inflação para a meta no curto prazo nos EUA”, previu o economista-chefe do BTG.