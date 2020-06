Mansueto: Dívida bruta deve chegar a 94% do PIB em 2020

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou em live nesta segunda-feira, 1º, que a dívida bruta deve chegar a 94% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano por causa das medidas para mitigar os efeitos do coronavírus, mas que deverá voltar a cair com medidas de ajuste fiscal e reformas a serem retomadas em 2021.

“O que importa ao investidor é saber que ele vai receber lá na frente e que em determinado momento a dívida começará a cair”, afirmou em transmissão do site Focus.Jor.

De acordo com o secretário, com as medidas para enfrentar efeitos econômicos da pandemia e o aumento dos gastos em saúde, o déficit primário deve atingir neste ano R$ 708,7 bilhões, ou 9,9% do PIB.