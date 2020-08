Mansão que já foi de Brad Pitt e Jennifer Aniston é vendida por R$ 128 milhões; Veja as fotos

A mansão na qual os atores Bradi Pitt e Jennifer Aniston residiram, quando eram casados, foi arrematada por US$ 23,5 milhões, algo em torno de R$ 128 milhões. A venda do imóvel localizado em Los Angeles foi anunciada pelo jornal britânico The Sun.

O local foi a casa do ex-casal entre 2000 e 2005 e chama atenção pelo luxo e medidas da propriedade. Além do tamanho do terreno, a mansão possui dois andares, com sala de cinema, quadra de tênis, piscina e 13 banheiros.

O casal de artistas Fredric March e Florence Eldridge foram os responsáveis pela mansão, a qual foi construída em 1934. Na época em que adquiriram o imóvel, Brad e Jennifer acrescentaram uma cozinha, dois bares e a sala de cinema. Para ter o local, o ex-casal pagou cerca de US$ 28 milhões em 2000.

